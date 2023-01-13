قطار «حياة كريمة» يواصل التنمية: مشروعات في 18 قرية بكفر الشيخ.. ومجمعات خدمية بالإسماعيلية

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمالها فى 18 قرية و187 تابعاً لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم الانتهاء من إنشاء 603 مشروعات، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف الذى وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تنفيذ المشروعات التى تخدم قطاعاً كبيراً من مواطنى المحافظة.

«نور الدين»: 5 أسواق نموذجية و18 عمارة سكنية و6 نقاط إسعاف و20 مشروعاً لتحسين شبكات الكهرباء

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات التى يُجرى إقامتها بقرى «حياة كريمة» فى مطوبس ارتفعت إلى 698 مشروعاً، وتم الانتهاء من 603 مشروعات فى كافة القطاعات، وجارٍ تنفيذ 43 مشروعاً للصرف الصحى، أما مشروعات الصرف الصحى «وصلات منزلية» فوصلت نسبة التنفيذ بها إلى 90%، وجارٍ العمل فى 13 مشروعاً، وفى قطاع التعليم تم الانتهاء من 54 مدرسة ما بين «إنشاء جديدة، وصيانة، وإحلال وتجديد»، بنسبة تنفيذ 100%، وتم الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، وهى مجمعات خدمية بقرى «الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبنى بكار».

الانتهاء من تنفيذ 603 مشروعات.. وجارٍ العمل فى 43 مشروعاً للصرف الصحي بـ«مطوبس»

وأضاف «نور الدين» أنه تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى «منية المرشد وبنى بكار وبرنبال والجزيرة الخضراء»، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 99%، وفى محور الكبارى بلغ عدد الكبارى 26 كوبرى بين «إنشاء جديد، وإحلال وتجديد»، بنسبة تنفيذ 75%، وجارٍ العمل فى 22 مشروعاً خاصة بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 98%، وفى محور شبكات الألياف الضوئية جارٍ العمل فى 18 مشروعاً بنسبة تنفيذ 36%، وفى محور الغاز الطبيعى جارٍ العمل فى 16 مشروعاً بنسبة تنفيذ 50%، ويجرى إنشاء وحدات إطفاء وعددها 5 وحدات بقرى «برنبال، والبصراط، وبنى بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، بنسبة تنفيذ 40%، وجارٍ إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تندات ومظلات بقرى «برنبال، وبنى بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، ضمن مشروعات «حياة كريمة».

وأوضح «نور الدين» أنه جارٍ إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى «برنبال، وإبيانة، والبصراط، وبنى بكار، والجزيرة الخضراء»، وجارٍ إقامة 18 عمارة سكنية، منها 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقنى بنسبة تنفيذ 82%، وجارٍ إنشاء 7 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية الأسرة فى إبيانة والجزيرة الخضراء، وقرى الروس، وأبودنيا، وبنى بكار، بنسبة تنفيذ 71%، أما فى قطاع الشباب والرياضة فتم الانتهاء من 15 مشروعاً ما بين إنشاء جديد لملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجارٍ العمل فى مركزين بنسبة تنفيذ 98%.

وأشار «نور الدين» إلى أنه تم الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددها 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%، و23 مشروعاً بقطاع الصحة، لافتاً إلى أنه فى مشروعات قطاع الصحة كـ«رفع الكفاءة» تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، ومشروعات الصحة «إنشاء جديد» وعددها 13 بنسبة تنفيذ 68%، و16 مشروع غاز طبيعى بنسبة تنفيذ 50%، وفى قطاع الكهرباء جارٍ تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 65%، ومشروعات التنمية المحلية 14 مشروعاً بنسبة تنفيذ 27%.

«يوسف»: المبادرة مدت خطوط الكهرباء وشبكات المياه والصرف وطورت قصر الثقافة ومراكز الشباب في «القنطرة شرق»

وفى الإسماعيلية شهدت مدينة القنطرة شرق، انتهاء معظم مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التى جرى تنفيذها على مدار الفترة الماضية فى المرحلة الأولى برفع كفاءة البنية التحتية وتشييد المبانى الخدمية.

وقال عصام يوسف، منسق المبادرة بالقنطرة شرق، إنه تم الانتهاء من معظم المشروعات التى خضعت للتنفيذ خلال الفترة الماضية، وبدء العمل ببعضها تجريبياً، مضيفاً أن الوحدة الصحية بقرية الأبطال شرق القناة انتهت كاملة وبدأ العمل بها تجريبياً، إلى جانب مركز الشباب وتجديده وافتتاحه خلال ديسمبر الماضى.

وأوضح «يوسف»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات شملت رفع كفاءة البنية التحتية للأهالى فى 16 قرية وتابعاً بمركز ومدينة القنطرة شرق، وعلى رأسها خطوط الكهرباء بمدها بطول 90 كيلو، بدءاً من قرى شرق القناة كالأبطال والتقدم حتى قرية جلبانة على الحدود مع محافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أن الكهرباء كانت الخدمة الأولى التى طالب بها الأهالى لعدم وصولها إلى جزء كبير من توابع القرى، خاصة الواقعة على حدود شمال سيناء.

ولفت منسق المبادرة إلى أن شبكات مياه الشرب والصرف الصحى كانت المطلب الثانى للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم إنشاء عدد من المحطات لخدمة الأهالى فى قرى القنطرة وفى المدينة نفسها، متابعاً: «لم تنس المؤسسة الدور الاجتماعى والرياضى فتم الوضع فى الحسبان تطوير مراكز الشباب كمراكز نموذجية تضم ملاعب مختلفة فى الأعمار السنية للاهتمام بالنشء فى عمر صغير، ومد المراكز بصالات ألعاب قوى وصالات رياضية مختلفة».

وأكد «يوسف» أن المبادرة عملت على تطوير وإنشاء قصر ثقافة القنطرة شرق لإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة، فى جانب توعوى بالتزامن مع تطوير البنية التحتية فى المركز بالكامل.

من جانبه، قال أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأبطال فى القنطرة شرق، إن مشروعات حياة كريمة فى القنطرة غيرت شكل الحياة بشكل كامل فى المدينة والقرى على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن المشروعات لمست كل مواطن فى القنطرة، خاصة بعد سنوات التهميش التى عاشتها القرى طوال السنوات الماضية والحرمان من أساسيات الحياة من مياه الشرب والكهرباء والمرافق الأساسية.

وقدم «ماهر» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل المجهود الذى تم فى القنطرة شرق وإدراج قراها فى المرحلة الأولى لاحتياجها الشديد لهذه المشروعات، موضحاً أن كل قرية فى القنطرة أصبحت مستقلة بذاتها فى جانب الخدمات المقدمة بعد إنشاء المجمعات الحكومية، والتى تضم جميع الخدمات التى يبحث عنها المواطن فى المدينة أو فى الإسماعيلية ذاتها.

وقال إبراهيم سلامة العيادى، أحد مشايخ عائلات القنطرة شرق بالإسماعيلية، إن الأهالى على مدار السنوات الماضية كانوا يقطعون كيلومترات طويلة من أجل الحصول على مياه الشرب وتخزينها خاصة قرى جلبانة، متابعاً: «الآن المياه وصلت كل بيت وكمان الكهرباء نورت بيوتنا، وحسينا إننا عايشين فى دولة تشعر بنا تحت رعاية الرئيس السيسى».

وأضاف «العيادى» أن جهود الدولة والقوات المسلحة لم تقف فقط عند محاربة الإرهاب ودحره، بالتعاون مع شباب سيناء، لكن مدت يدها بالتعمير وزراعة الأمل فى نفوس أهالينا لمحو فكرة التطرف والعنف.

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعى القنطرة شرق، إن إنشاء الكبارى العائمة وأنفاق قناة السويس سهل الكثير على المزارعين لنقل الخضراوات والفاكهة من أراضى قرى القنطرة شرق إلى غرب قناة السويس، مضيفاً: «كانت رحلتنا على المعديات تصل إلى 20 ساعة، وأحياناً قد تصل إلى يوم، لكن بعد أنفاق قناة السويس أصبحت رحلة العبور أقل من ساعة».

وأكد «صالح» أن خطة التطوير فى قرى القنطرة شرق شملت تطوير شبكة الطرق، التى تهالكت على مدار السنوات الماضية، خاصة الطريق العرض 1، الذى يربط بين قرية الأبطال والتقدم، ومدينة القنطرة شرق والموازى لقناة السويس باعتباره أكثر الطرق استخداماً.