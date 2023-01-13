مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2023 قبل انطلاقه بساعات

قدم أسامة عزالدين، خبير تدريس اللغة العربية، مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2023، الذي يُعقد غدا في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن انتهت المديريات التعليمية من الاستعدادات الخاصة، ووضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تفاصيل مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي

وأكد أسامة عز الدين لـ«الوطن»، أن مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2023، تشتمل على العصر الجاهلي من حيث البيئة الزمانية له والمكانية والأدبية ومعارف العرب العقلية والبيئة الاجتماعية والدينية وعاداتهم الجاهلية وصفات العربي النبيلة، والشعر في العصر الجاهلي والذي يشتمل على منهج بناء القصيدة الجاهلية وسمات الشعر بداية من المعاني والأفكار والألفاز والمجاز، وأسماء الشعراء.

ويمكن الاطلاع على مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2023 من الرابط المخصص لها.

وتشتمل مراجعة اللغة العربية للصف الأول الثانوي على مراجعة الاستعارة والمحسنات البديعية كالطباق والالتفات ومراعاة النظير والجناس والإزدواج والسجع والتورية والتصريع، فضلاً عن أهم المحاور في فرع النحو.

نصائح مهمة بشأن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

ووجه أسامة عزالدين، مجموعة مهمة من النصائح للطلاب، بشأن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2023، أولها ضرورة استيعاب المقروء أي القراءة الجيدة ولها شروط وهي القراءة الأولى لا تكفي بل يجب القراءة أكثر من مرة والقراءة لنهاية الجملة أو القطعة قبل الإجابة، لأنه أحيانا يتغير المعنى أو المطلوب تماما إذا اكتفى الطالب بقراءة بعض القطعة أو بعض السؤال.

وعن كيفية التعامل مع الكلمات الصعبة، قال خبير تدريس اللغة العربية، إن طريقة الكلمات المتجاورة قد تكون سببا في معرفة الطالب معنى الكلمة، مسترشدا بمثال: «الدمع تهتان فهل تستطيع أن تستنتج معنى تهتان؟ طالما ارتبطت بالدمع إذن المتوقع أن معناها غزير أو يسيل وهكذا»، وطريقة السياق العام.

وشدد على الطلاب بزيادة حصيلتهم من معاني كلمات اللغة العربية بالقراءة والحل الكثير لأنها أهم شيء في الحصول على التفوق خاصة في الثانوية العامة، مؤكدا أهمية مراعاة الوقت في اللجنة وعدم التسرع.