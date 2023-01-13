حدد فتحي أبوطالب، خبير المواد الفلسفية بمدرسة السعيدية الثانوية للبنين، تفاصيل مراجعة فلسفة ومنطق للصف الأول الثانوي الترم الأول 2023، موضحاً أن الامتحان يتكون من 16 جزئية منهم سؤالين مقالي ورقي وباقي الأسئلة اختار من متعدد على التابلت.

وأضاف «أبوطالب» لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للموضوع الأول في امتحان فلسفة ومنطق للصف الأول الثانوي الترم الأول، سيكون 6 جزئيات منهم سؤال مقالي، وبالنسبة للموضوع الثاني هيكون كذلك 6 جزئيات منهم سؤال اخر مقالي، والموضوع الثالث والأخير فقط 4 جزئيات اختار من متعدد.

تفاصيل مراجعة فلسفة ومنطق للصف الأول الثانوي الترم الأول

وأوضح أن الأسئلة ستكون عبارة أو مقولة لمفكر أو فيلسوف أو عالم وتشير تلك المقولة لجزئية معينة في المنهج و سوف يحدد السؤال هذه الجزئية وسوف يتم الاختيار من أربعة اختيارات، وإجمالي الامتحان من 16 درجة 14 على الاختيار و درجتين لكل جزئية في المقالي وسؤال المقالي قصير جدا حيث سيطلب من الطالب ذكر خاصية معينة أو نقطة محدد تشير لها العبارة المذكورة.

مراجعة فلسفة ومنطق للصف الأول الثانوي الترم الأول

ويمكن الاطلاع على مراجعة فلسفة ومنطق للصف الأول الثانوي الترم الأول، من خلال الرابط المخصص لذلك، المعدة من مكتب مستشار مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

يذكر أن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكد على انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول، غداً السبت الموافق 14 يناير الجاري، بمادة اللغة العربية والفلسفة والمنطق.