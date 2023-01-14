أسماء الجمل لـ«الدوم»: «الغناء أمام الرئيس كان حلم.. وفرحت بالغناء مع العسيلي»

قدم برنامج «الدوم» فقرة عن أسماء الجمل، نجمة الموسم الأول 2022، والتي قالت: «كل مرة كنت بقف على المسرح كنت بحس إنها أول مرة».

وأضافت: «كان عندي مشاعر كتير لما حصلت على لقب نجمة الدوم 2022، وكان حلمي إني أغني أمام الرئيس، وأكتر حاجة كانت مفرحاني إني طالعة من المنصورة».

رسالة شكر للشركة المتحدة

وأعربت عن شكرها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد إنتاج فيديو كليب لها مع الفنان محمود العسيلي، موضحة: «كانت أول خطوة حقيقة ليا، وبجد فرحتني».

ووجهت نصيحة للمتسابقين الجدد في الدوم، قائلة: «كل القائمين عليه مهتمين بيكم، وهو من أكبر برامج اكتشاف المواهب في الوطن العربي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.