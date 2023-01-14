متسابق بـ«الدوم» يبكي في مشهد تمثيلي باللغة العربية الفصحى

قدم المتسابق عمر محمد الخلال من محافظة كفر الشيخ، مشهدًا تمثيليًا مميزًا باللغة العربية الفصحى أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، والذي انطلقت أولى حلقات موسمه الثاني مساء الخميس، على قناة dmc.

وعلقت لجنة التحكيم على أداء عمر محمد التمثيلي بأنه مميز لكن نصحته اللجنة بعدم البكاء بعد ذلك، حتى لا يظهر كأنه شيء مصطنع.

وقال الدكتور محمد أبو الخير، للمتسابق: «أداء الممثل بيظهر من انفعالاته، مش شرط من الدموع».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.