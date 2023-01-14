دوي انفجارات في «كييف» الأوكرانية وإعلان حالة التأهب

قالت صحيفة «زيركالو تيزنيا» الأوكرانية، اليوم السبت، عبر «تليجرام»، إن انفجارا وقع على الضفة اليسرى من مدينة «كييف».

وأضافت «زيركالو تيزنيا»، أنه لم يتم الإعلان عن إنذار غارة جوية في «كييف»، مشيرة إلى انفجارات في مدينة بوتشا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ودوت انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في «منطقة زابوريجيا»، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب لغارة جوية في الجزء الذي تسيطر عليه «كييف» من المنطقة.