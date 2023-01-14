هاجر التونسي فتاة تُوثق معالم الإسكندرية بالفيديو للترويج لها

الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وأحد أجمل مدن مصر، إضافة إلى كونها من أعرق وأقدم المدن الثقافية، كونها كانت عاصمة مصر في فترات مختلفة من التاريخ، إضافة إلى تضمنها العديد من المتاحف كمتحف أسكندرية القومي والمتحف الروماني واليوناني، فضلًا عن تضمنها مكتبة الإسكندرية التي تتضمن أكثر من 8 مليون كتاب، وهو ما دفع فتاة تدعى هاجر التونسي إلى إستخدام عدستها لتوثق بالفيديو جمال معالم مدينة الإسكندرية لتقوم هذه الفيديوهات بالانتشار الواسع للترويج عن المدينة الجميلة العريقة.

دراستها لعلم الإنسان ساعدها على تصويرهم

وقالت هاجر التونسي، إنها خلال دراستها بالجامعة كانت تهوى توثيق الأماكن التي تزورها بالتصوير، إذ أنها تدرس علم الأنثروبولوجي وهو علم الإنسان الذي يهتم بدراسة الإنسان منذ ظهوره على الأرض، كاشفة أن دراستها جعلتها ترى الناس من الداخل، وجعلها أكثر ملاحظة لطبيعة الناس البشرية وحبهم لمساعدة الآخرين، وما يتميزون به من طيبة.

هواية لتصوير المباني القديمة

وأضافت «التونسي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن دراستها تشمل دراسة الإنسان اجتماعيًا ونفسيًا، لافتة إلى أنها تهوى تصوير المباني القديمة التي تعود لحقبة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كونها تعود بالإنسان لفترات قديمة من الزمن.