وفاة الفنانة الهندية تونشا شارما.. عثر على جثتها في «لوكيشن» التصوير

تصدر اسم الفنانة الهندية تونشا شارما، البالغة من العمر 20 عامًا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر تداول خبر وفاتها في الساعات الماضية داخل «لوكيشن» تصوير أحد المسلسلات التليفزيونية التي تشارك في بطولتها.

وفاة تونشا شارما في ظروف غامضة

وبحسب ما نقلته وكالات أنباء هندية، فإنه عثر على «تونشا شارما»، داخل غرفة المكياج الخاص بصديقها الممثل شيجان خان، وهي جثة هامدة، ومتدلية من أحد «الحبال» المعلقة بسقف الغرفة، وتم توجيه الاتهام لصديقها بدفعها إلى التخلص من حياتها، بعد رفضه إتمام زواجه منها، وفقا لوالدتها، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة.

وتقوم الشرطة الهندية، بالتحري عن سبب الحادث إذا ما كان قتل عمد أو غير ذلك، خصوصًا في ظل عدم وجود أي رسائل تنذر بإقدام الفنانة الشابة على التخلص من حياتها بهذه الطريقة.

كانت تدعو للتفاؤل قبل وفاتها بساعات

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، آخر منشور لـ تونشا شارما، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي نشرته قبل ساعات من وفاتها، وهي داخل «لوكيشن التصوير» وتمسك بين يديها بالسيناريو، وتدعو لعدم التوقف عن الشغف والسعي، وهى العبارة التي اعتبرها البعض أنها تخالف فكرة التخلص من الحياة من الأساس، والتشكيك في إقدام الفتاة على هذه الخطوة من الأساس.