«القومي للمرأة» يبحث مع الغرفة التجارية سبل تمكين السيدات اقتصاديا

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عددا من أعضاء لجنة المرأة والأعمال باتحاد الغرف التجارية، لبحث سبل التعاون في مجال تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.

قصص نجاح رائدات الأعمال

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بقصص نجاح رائدات الأعمال، وأكدت أهمية توثيق تلك التجارب الناجحة والملهمة لهن، لتكون مصدر إلهام للعديد من الفتيات، مما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة واتاحة الفرصة أمام المزيد من رائدات الأعمال بمصر، لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على دراسة الاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع رائدات الأعمال بمشروعات الإدخار والإقراض او المشروعات متناهية الصغر.

تمكين المرأة اقتصاديا

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة محور تمكين المرأة اقتصاديا.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل رفع كفاءات السيدات العاملات، وكيفية زيادة القابلية للتوظيف، والتركيز على مبادرات التعليم الرقمي ورقمنة الأعمال والتسويق الإلكتروني، وذلك لتوفير التكلفة للسيدات الراغبات فى إمتهان العمل الحر.

مبادرة رائدات الأعمال

وفى ختام اللقاء، تبنى المجلس القومي للمرأة مبادرة رائدات الأعمال بعنوان «دور على الخير»، والتي تستهدف تشجيع القادرين على شراء ما يتيسر لهم من سلع ومنتجات غذائيه عينية وتركها بمكان يخصص لذلك ومعروف بجميع المحافظات.