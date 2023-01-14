إعلان تفاصيل الدورة الـ54 لمعرض الكتاب في مؤتمر صحفي بعد غد

تنظم إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثانية ظهر بعد غد الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، في قاعة المؤتمر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته 25 يناير الجاري، بأرض المعارض.

ويحضر المؤتمر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسفير دولة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة السفير أمجد العضايلة، دولة ضيف الشرف، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة بالمنصة الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

وتشهد الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موافقة الهيئة المصرية العامة للكتاب، على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلًا عن تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وما يميز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، غياب قائمة الانتظار التي كانت تحمل عدد كبير من دور النشر خاصًة الجديدة، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تم الموافقة على مشاركة كل دور النشر التي تقدمت، إضافة إلى منح توكيل لدور النشر التي خصص لها جناح بمساحة 18م، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لتشجيع أكبر عدد من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضوا من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.