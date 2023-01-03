إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم، وقع بين دراجتين ناريتين، بمدخل مركز أبشواي، المتفرع من طريق «الفيوم - القاهرة» الصحراوي، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب السرعة الزائدة، وكثافة الشبورة، وفقد السائقان قدرتهما على إيقاف الدراجتين.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، أمام مدخل أبشواي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبشواي إلى مكان حادث تصادم الدراجتين الناريتين، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، حيث كان يستقل كل اثنين منهما دراجة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف، بسيارتين إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب حالته الصحية.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.