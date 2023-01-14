إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، صباح اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز.

إصابة 7 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث انقلاب السيارة، وتبينّ أنّ الحادث وقع على طريق أسيوط الغربي، أسفل الطريق الإقليمي إتجاه أسيوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لكل منهم بحسب إصاباته.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.