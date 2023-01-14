توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من الأحد 15 يناير وحتى الثلاثاء 17 من ذات الشهر، تزامنا مع الحالة الجوية غير المستقرة في البلاد منذ أيام.

أوضحت الأرصاد أن يومي الأحد والاثنين ستشهد البلاد سقوط الأمطار الرعدية والتي تتراوح شدتها بين 30 و40% من منطقة لأخرى، فغدا تتساقط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الاثنين المقبل، أمطارا تصبح رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، فضلا عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 لـ 40% على مناطق من جنوب الوجة البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اختفاء الأمطار بداية من الثلاثاء لتعود الشبورة الصباحية في الظهور مرة أخرى على بعض الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة الأحد 15-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: الكبرى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 16-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 17-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.