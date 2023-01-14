السجن 3 سنوات لمبيض محارة أنهى حياة شقيقه بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم السبت، بمعاقبة مبيض محارة يدعى «سيد ج.ا.ر»، 31 سنة، بالسجن 3 سنوات، في قضية ضرب أفضى إلى موت، حيث اعتدى المتهم على شقيقه بسكين بسبب خلافًا ماليًا بينهما، فيما تسببت تلك الإصابات في وفاة شقيقه، وذلك قُبيل عيد الأضحى الماضي بأيام قليلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، ووكيل نيابة محمد متولي سعد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه

تعود وقائع القضية رقم 20416 جنح مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2164 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما توجه «سيد ج.ا.ر»، 31 سنة، إلى مركز شرطة سنورس، صباح يوم 6 يوليو 2022، وملابسه ملطخة بالدماء، وقام بتسليم نفسه وأخبر الشرطة بقيامه بقتل شقيقه الأصغر.

خلاف مالي دفعه لطعن شقيقه

وقال المتهم إنّه طعن شقيقه المجني عليه «علاء ج.ا.ر»، 27 سنة، بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة، وعثر على آثار دماء في المنزل، بينما كان الأهالي قد قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة الإسعاف.

قتل شقيقه بسبب خلاف مالي

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا بأنّه أحدث إصابة شقيقه المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار لإطفاء سخيمة قلبه لخلاف سابق فيما بينهما بشأن تولي مصروفات والديهما، فبيّت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على التنكيل به، وإصابته إثر ما تعرض له حديثًا عن ذات الشأن بدافع الانتقام، وأعد مخططًا أحكم دقائقه درسًا بأن تحين تواجد المجني عليه منفردًا بحجرته، وإستل سكينًا وباغت المجني عليه بطعنتين قاسيتين بجبينه وبطنه، مُحدثًا إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، بيد أنه لم يكن يقصد من ذلك قتلًا ولكن أفضت إصاباته إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

العيد تحوّل لمأتم

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، كما تم العثور على سلاح الجريمة الذي أرشد المتهم عن مكان إخفائه، فيما تحوّلت فرحة العيد إلى حزن وإقامة مأتم للمجني عليه فضلًا عن سجن الابن الأكبر.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات وأصدرت حكمها المتقدم اليوم.