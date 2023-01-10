المؤبد لشقيقين قتلا شخصا بأعيرة نارية بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء حكمًا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، في واقعة قتل شخص والشروع في قتل آخر بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج رئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم، و محمد ناصر، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام 2022، بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة لكل من «ع.م»، وشقيقه «م.م»، تهمة قتل المجنى عليه «إ.ع»، والشروع في قتل «م.ف» مع سبق الإصرار، بأن أوهماهما بعقد جلسة عرفية واستدراجهما لمكان بعيد، ثم أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية، أحدثت إصابتهما وأودت بحياة الأول، لخلافات مالية بينهم، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 10 سنوات وغرامة لشخص يتاجر بالمخدرات

وفى إطار آخر، أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج .