حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات في مصر، حيث أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنَّ الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم 11 فبراير 2023، موضحاً في الخريطة الزمنية للدراسة، أن الدراسة تستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

تفاصيل موعد بداية الترم الثاني 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للدراسة، إن موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس في مصر، هو 11 فبراير المقبل، على أن يكون يوم 15 أبريل شم النسيم ويوم 22 أبريل عيد تحرير سيناء، أما من 21 أبريل وحتى 24 عيد الفطر المبارك وعيد العمال 1 مايو، مشددة على المديريات بضرورة الالتزام بمواعيد الدارسة والإجازات الرسمية.

توجيهات بتطوير المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، وجهت وزارة التعليم العالي، الجامعات بضرورة الاستمرار في تطوير المناهج في الفصل الدراسي الثاني، وهو ما وضحه تفاصيله الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، مؤكداً أن تطوير المنهج عمليّة إحداث تغييرات أو تعديلات تحسينات في جزء أو أكثر من أجزاء وعناصر منظومة المنهج القائم بهدف تحسينه للأفضل، وليستطيع مواكبة المستجدات التربويّة والعلميّة، بالإضافة لمواكبته التغيّرات التي تحدث في بعض المجالات الاقتصاديّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أن مبررات تطوير المناهج، هي المتغيرات التي ظهرت في الفترة الأخيرة في شتى مناحي الحياه انعكاسات مهمة بات لها تأثيرات كبيرا على النش، موضحاً أن الأسلوب التقليدي المتمثل في الإلقاء والتلقين لم يعد يجدي الأمر الذي يحتم توظيف التقنية في عمليات التعليم والتعلم لكي تساير منظومة المنهج التطورات السريعة في الثورة المعلوماتية، لأن متعلم اليوم ليس كمتعلم الأمس وفي نفس الوقت فإن متعلم اليوم يعد لكي يكون مواطن الغد.