إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي وانقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام مركز أبو قرقاص، وانقلاب دراجة نارية بنفس الطريق أمام مركز المنيا.

تصادم ميكروباص وملاكي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «5298 ن ب ا»، ملاكي، و«1987 ا ر و»، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان» أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

وبانتقال سيارات هيئة الإسعاف والفحص تبين إصابة كلا من «عادل إبراهيم»، 65 عاما، بالمعاش، مقيم بقرية بني أحمد الشرقية، و«إبرام زغلول»، 35 عاما، مقيم بقرية بني محمد شعراوي، وتم نقلهما لمستشفى المنيا العام الأول مصاب باشتباه كسر بالحوض والثاني باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتحفظ رجال المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع، أمام عزبة شاهين بمدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة «أحمد مصطفى»، 11 عاما، طالب، بكسر بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.