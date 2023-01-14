«القومي للبحوث»: ملونات الطعام الصناعية تسبب أضرارا صحية.. وهذه 7 بدائل

قدّمت الدكتورة أمل محمد، أستاذ مساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث، دراسة جديدة عن ألوان الطعام، موضحة أنها عبارة عن مواد تضاف إلى الأطعمة لتغيير لونها وتحسين مظهرها.

وقالت الدكتورة أمل محمد، في دراستها الجديدة، إنه ينتشر حالياً بالأسواق الكثير من ملونات الطعام الصناعية، لكن معظمها قد يسبب أضرارا كثيرة للإنسان، مشددة على المواطنين بضرورة الاستغناء عنها واستبدالها بملونات طبيعية في المنزل من الخضروات والفاكهة بحيث تكون أكثر أمانًا على الصحة: «بذلك نضمن أن يكون الملون طبيعي وآمن على صحتنا وصحة أطفالنا».

ألوان الطعام التي يمكن استخدامها

وتناولت الدراسة ألوان الطعام التي يمكن استخدامها، وتتمثل في الآتي:

- اللون الأحمر: يمكن الحصول عليه من عصير الرمان أو التوت الأحمر أو البنجر، وذلك بغسل البنجر وتقطيعه ووضعه في الخلاط مع القليل من الماء ثم تصفيته للحصول على عصير أحمر نقي.

- اللون الأصفر: يمكن الحصول عليه عن طريق استخدام القليل من الكركم، أو نقع بعض من شعيرات الزعفران في كمية قليلة من الماء، ثم يتم تصفية السائل للحصول على لون أصفر مميز.

- اللون البرتقالي: يمكن الحصول عليه عن طريق عصر الجزر مع كمية قليلة من الماء في الخلاط ثم يتم تصفية العصير الناتج للحصول على لون برتقالي طبيعي.

- اللون الأخضر: يتم الحصول عليه من عصر أوراق السبانخ أو أوراق البقدونس الطازجة في الخلاط، مع كمية قليلة من الماء، ثم تصفيتها لنحصل على عصارة خضراء تستخدم كلون طعام أخضر طبيعي.

- اللون الأزرق: يمكن الحصول عليه من عصير التوت األسود حيث نقوم بعصره وتصفيته.

- اللون البنفسجي: يمكن الحصول عليه عن طريق غلي بعض أوراق الكرنب البنفسجي في الماء لبضع دقائق حتى تتلون مياه الغلي باللون البنفسجي ثم نصفيها.

- اللون البني: يتم عمله من مسحوق الكاكاو أو حبوب القهوة أو القرفة.