خبير صحة مهنية لقناة القاهرة الإخبارية: السخان الشمسي أفضل الوسائل الآمنة للتدفئة

قال المهندس هشام علي خبير السلامة والصحة المهنية، إنه مع اقتراب الشتاء يسعى المواطنون إلى استخدام وسائل التدفئة، ويسعى العالم حاليًا إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة، بدلًا من الطاقة الناتجة عن المحروقات.

أضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر وسائل التدفئة الآمنة هي البعيدة عن استخدام الكهرباء الناتجة عن المحروقات البترولية، إذ يفضل استبدالها بالطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

معظم الدول الأوروبية تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه

ونصح باستخدام العزل الحراري لجدران المنزل، من أجل التدفئة، إذ يمنع نقل الحرارة من خارج المنزل إلى الداخل، وهذا توجه عالمي لتوفير الطاقة الكهربائية في استخدام أجهزة التدفئة.

وأشار خبير السلامة والصحة المهنية، إلى أن معظم الدول الأوروبية بدأت في استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه، لأن استخدام سخانات الغاز يحمل خظورة، إذ قد يُسبب اختناقًا وقد يؤدي إلى الوفاة.