حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 19 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يكون باردا صباحا على كل الأنحاء، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا ستشهد استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، وقد تتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- راس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسي علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15.

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10.