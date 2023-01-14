تبدأ من ألف جنيه.. أسعار الفائدة على ودائع البنك الأهلي

يهتم قطاع عريض من المتعاملين مع الجهاز المصرفي بمعرفة أعلى عائد على الودائع للاستفادة من دخل إضافي، وخاصة خلال الفترة الأخيرة التي تتنافس فيها البنوك على تقديم منتجات جديدة بعوائد تفضيلية.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أنواع الودائع المختلفة التي يمكن للأفراد ربط مدخراتهم بها بالبنك الأهلي المصري، وفقاً لـ أسعار الفائدة الجديدة المعلنة على الموقع الرسمي للبنك.

ودائع بعائد يصرف بنهاية المدة

الحد الأدنى للاكتتاب بـ الوديعة يبدأ من 1000 جنيه و100 ألف جنيه للوديعة أقل من شهر.

وتتراوح مدة الوديعة من أسبوع وحتى 7 سنوات، فيما يتم صرف العائد بنهاية المدة؛ أي بحلول موعد الاستحقاق.

يمكن استرداد قيمتها وفقاً للشروط المعلنة من البنك، والاقتراض بضمانها، فيما يتم إصدارها بعملات أجنبية مختلفة؛ «الدولار، واليورو، والإسترليني، والريال السعودي» بحد أقصى عام.

ودائع بدوريات عائد متنوع

الحد الأدنى للاكتتاب بالوديعة يبدأ من 1000 جنيه ومدتها تتراوح بين عام وصولاً إلى 7 أعوام، ويمكن استرداد قيمتها قبل نهاية المدة وفقاً للشروط، بجانب إمكانية الاقتراض بضمانها مع حرية اختيار دورية العائد.

وتتميز الوديعة بتنوع دورية صرف العائد؛ «شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي».