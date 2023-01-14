أستاذ هندسة بترول لقناة الحياة: حقل غاز شرق دمنهور إضافة قوية للاقتصاد

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ اكتشاف حقل الغاز الطبيعي شرق دمنهور، يمثل إضافة جديدة لمناطق يمكن تحقيق العديد من الاكتشافات فيها، إذ تم تتبع خواص الطبقة الحاملة، ومعرفة ما إذا كانت ممتدة لمناطق أخرى، من أجل تتبعها ورصدها.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة»، على قناة «الحياة»: «لتوصيل الغاز المكتشف حتى يحقق جدوى اقتصادية يجب أن يكون متصلا بشبكة من خطوط متصلة بمحطات رئيسية لتوزيع الغاز أو توصيله لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط أو للشبكة الرئيسية التي تغذي المنازل في مصر».