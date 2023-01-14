رئيس «مواد البناء»: المصانع تعمل بـ70% من طاقتها وأتوقع تراجع الأسعار قريبا

توقَّع رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزيني، تراجع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت بالسوق المحلية قريباً، وذلك في ظل جهود الدولة المستمرة لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتوفير العملة الصعبة، ما سيساهم بتحقيق الوفرة بالأسواق.

«الزيني»: تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وفرت مدخلات الإنتاج للمصانع

قال الزيني إنَّ تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ساهمت في زيادة مدخلات الإنتاج لـ مصانع الحديد من «البيليت» و«خام الحديد» وكذلك مصانع الأسمنت، وبالتالي رفع طاقتها الإنتاجية لتعمل بكفاءة تتراوح بين 50 و70%.

رئيس مواد البناء: نترقب رفع إنتاجية المصانع إلى طاقتها القصوى لتخفيض الأسعار

تابع، «ننتظر المزيد من المصانع برفع طاقتها الإنتاجية لتحقيق وفرة بأسواق مواد البناء من الحديد والأسمنت، ما سيساعد على خفض الأسعار»، «هناك تدفقات من العملة الصعبة للبلاد مؤخراً وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، جميعها خطوات إيجابية ونأمل في المزيد الفترة المقبلة».

المشروعات القومية والمدن الجديدة تحرك الطلب على مواد البناء

كما أكد أنَّ المشروعات القومية وأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة تدفع الطلب للنمو بالقطاع، «مشروعات الدولة ساندة قطاع الإنشاءات وتخلق طلب بسوق حديد التسليح والأسمنت».

ويرى ضرورة رفع المصانع طاقتها الإنتاجية طالما خام الحديد والبيليت المستورد متوفر، قائلاً، «سعر الحديد يتراوح بين 26 و27 ألف جنيه للطن بسعر أرض المصنع و28 ألفا للمستهلك، فيما يُباع طن الأسمنت بأسعار تتراوح بين 1600 و1,850 جنيهاً لـ المصنع ولا يزيد عن ألفي جنيه للمستهلك».

كما أكد أنَّ الطلب لا يزال «جيدا» على باقي مواد البناء، من «الجبس» و«الرمل» و«الزلط» والأسعار مستقرة.