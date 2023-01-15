مدرس سوداني يشرح الرياضيات بطريقة مبتكرة «تخليك متنامش»: 5 ثواني وتفهم الدرس

أصوات عالية تردد خلفه، بينما هو يكتب على السبورة، يسألهم ويجيبونه بثقة وثبات، الأمر لم يكن سوى حصة في مادة الرياضيات، التي اعتبرها البعض أنها مادة العلماء لصعوبة فهمها، إلا أن المدرس السوداني غيّر هذا المفهوم، بابتكار طريقة حماسية، لتشجيع طلابه على التجاوب معه وفهم المادة بدرجة عالية.

طريقة مميزة لمادة الرياضيات

طريقة تجمع بين المتعة واستيعاب المعلومة، ابتكرها حسام الدين بشير مكين وشهرته حسام مكين، معلم رياضيات بإحدى المدارس الخاصة بولاية الجزيرة بالسودان، تسهيلا على طلابه بالمرحلة الثانوية، مادة الرياضيات، «حبيت أوضح المادة بطريقة مميزة ولقيت الطلاب تفاعلوا معي».

«مادة الرياضيات مادة جافة فأنا اقترحت هذا الأسلوب الحماسي لأن الجيل الحالي بيفهم بالطريقة دي وتناسب البيئة في الخرطوم» حسب تعبير «حسام» خلال حديثه مع «الوطن»، لقيت هذه الطريقة تفاعلا كبيرا في دول الوطن العربي، وليس على مستوى السودان فقط.

نجاح الطلاب بعد هذه الطريقة تعدى الـ96%

طريقة مبسطة وسهلة بالنسبة للطلاب، تردد صداها وسط الوطن العربي، «اتفاجئت جدا بتداول فيديوهات الشرح، كل الناس تفاعلت مع هذه الطريقة، فنسبة نجاح الطلاب في مادة الرياضيات تخطت الـ96%» حسب ما رواه «مكين»، موضحا أن جميع المعلمين في المدرسة الذي يعمل بها، تفاعلوا مع هذه الطريقة، ومنهم من بدأ يطبقها في مختلف المواد وليس الرياضيات فقط.

أما عن كواليس التصوير وتداول الفيديو، قال معلم مادة الرياضيات، إنهم يصورون من أجل الطلبة، حتى إذا غاب أحد أو عجز أحد منهم عن التذكر، يعود لها، «الطلاب بيفهموا المسألة في 5 ثواني»، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام جاءه شقيقه طالبا منه أن يشاهد منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرؤية ما يدور بها عن تداول الفيديو، وكانت المفاجأة برؤيته وهو يلقي حصته بطريقته المشجعة والحماسية، التي نالت على إعجاب الوطن العربي بأكمله.