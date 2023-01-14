محمد رمضان يقبل يد طفلة من محبيه في عزاء والد ريم الباردوي

دخلت طفلة من محبي محمد رمضان خلال تواجده لتقديم واجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها بمسجد الصديق في منطقة مصر الجديدة منذ قليل، وذلك من أجل التقاط صورة معه.

وحرص الفنان محمد رمضان على تقبيل يدها والترحيب بها بشكل كبير في لقطة مميزة منه، وجاء ذلك بعد تقديمه واجب العزاء ومواساة الفنانة ريم البارودي وأسرتها.

عزاء والد ريم البارودي

يذكر أن عدد من الشخصيات العامة حرصوا على تقديم واجب العزاء للفنانة ريم البارودي ومنهم زينة ومحمد رمضان وبوسي شلبي وريهام سعيد وعدد آخر من الفنانين.