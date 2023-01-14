«ميد بنك»: دعم الشمول المالي من خلال رعاية معرض «بيت العرب» للمنتجات اليدوية

أعلن «ميد بنك» رعايته للمعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب»، الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذى أقيم على مساحة 4000 متر مربع بقصر القبة الرئاسى، بمشاركة 12 دولة عربية.

جاء المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب» بهدف عرض وتسويق المنتجات اليدوية الحرفية للأسر المنتجة من مختلف الدول، حيث شارك فى المعرض 150 أسرة منتجة منها 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية، حيث ساهم فى تبادل الثقافات بين المشاركين، خاصة أن هذه المنتجات اليدوية تعبّر عن التراث المصرى العريق وعن ثقافات الدول العربية المشاركة فى المعرض.

تأتى رعاية «ميد بنك» للمعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب» فى إطار استراتيجية البنك التى تستهدف دعم جهود تنمية الاقتصاد المصرى وتعزيز خطط البنك المركزى، وذلك بهدف المساهمة فى تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد وأصحاب النشاطات الاقتصادية والحرفية من القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.

أعرب كريم وهبة، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى لـ«ميد بنك»، عن فخره برعاية «ميد بنك» لهذه الدورة من المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب» التى استضافتها مصر، والتى تُعد ترسيخاً للثقافة العربية والتراث الحرفى الأصيل، وتساهم فى ترويج المنتجات اليدوية الحرفية التى تحمل ثقافات وموروثات منتجيها بين دول المنطقة وإلى كافة أنحاء العالم.

وأكد أن «ميد بنك» يستهدف من هذه الرعاية نشر الثقافة المالية وتوسيع دائرة الشمول المالى واستعراض أحدث حلول «ميد بنك» المصرفية المبتكرة التى تناسب جميع العملاء وتساهم فى جذب كافة فئات وشرائح المجتمع غير المشمولة مصرفياً، وذلك من خلال منح هذه الفئة إمكانية فتح هذه الحسابات مجاناً بأبسط الإجراءات، وكذلك إمكانية التمتع بالخدمات والمنتجات التى يقدمها «ميد بنك» مع مراعاة قواعد واشتراطات الشمول المالى الصادرة من البنك المركزى المصرى، بما يدعم ريادة البنك فى السوق المصرفى المصرى.