أحمد صلاح حسني لـ إيمان الحصري: هوس التمثيل كان في دماغي طول فترة احتراف الكرة

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنّه محظوظ ببداية حياته العملية بالرياضة، إذ تعلم كيفية الحفاظ على نفسه، موضحًا: «أنا محظوظ لأنني احترفت في سن صغيرة، لم تكن ثقافة الاحتراف متجذرة في مصر، وخاصة بين صفوف الناشئين، كما أن والدي كان لاعبا ومدير كرة بالنادي الأهلي وكان مدير المنتخب».

وأضاف حسني، خلال حواره ببرنامج برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC، أنه تربى في بيت رياضي أهلاوي 100%، وكان ذلك عنصرا كبيرا من عناصر حبه لكرة القدم خاصة والرياضة عامة، وبالتوازي مع ذلك كان يحب السينما: «الكرة كانت الشغل والسينما هي الحب».

تصعيد أحمد صلاح حسني للفريق الأول

وتابع الفنان، أنه طلب من والده السماح بعد أداء امتحانات الثانوية العامة السماح له بالدراسة في المعهد العالي للسينما، وعندها كان لاعبا بالفريق الأول للأهلي، إذ جرى تصعيده قبل أن يتم عامه الثامن عشر.

وأكد: «لم أفلح في إقناع والدي بالدراسة في المعهد، وكان الحق معه، لذلك درست في كلية التجارة، بعدها بـ4 شهور احترفت وهو ما أكد أن والدي كان صائبا في قراره، ولكن هوس التمثيل كان يسيطر عليّ، رغم أنني احترفت في أحد أكبر 4 أندية في ألمانيا ولعبت هناك 5 سنوات، ثم احترفت في بلجيكا وتركيا».