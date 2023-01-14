أحمد صلاح حسني لـ إيمان الحصري: «محدش أيدني في قرار الاعتزال.. وعمرو دياب مش هيجاملني»

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لحّن أغاني لعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مثل عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وأصالة ومحمد حماقي ونيكول سابا وهيثم شاكر، مشددًا على أنه عندما قرر اعتزال كرة القدم في السادسة والعشرين من عمره لم يدعمه أحد لكنه نفذ قراره.

وأضاف حسني، خلال حواره ببرنامج برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC: «هؤلاء النجوم لا يمكن إقناعهم بالتعاون معهم إلا بجودة اللحن، عمرو دياب مثلا لا يمكن أن يجاملني كي يغني لحنا لي».

علاقة أحمد صلاح حسني بالشعراء

وأشار الفنان إلى أنه تربطه علاقات وطيدة بأهم الشعراء في مصر والوطن العربي مثل أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر، إذ كانا عنصرين مهمين في نجاحه، لافتًا إلى أنه ألف ألحانا كثيرة للفنان محمد حماقي: «المزيكا بالنسبة لي متعة مش مجرد شغل».

وأكد أنه لم يخشَ من التمثيل لأنه درس كثيرا: «أخدت الموضوع سلمة سلمة، بدأت بدور صغير جدا، نص الشباب في مصر عاوز يمثل ويلعب كرة، ولكن النجاح مش من فراغ، النجم اشتغل على نفسه 100% وبيحترم شغله وبيديله احترامه وتقديره 200%».