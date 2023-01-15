أسرار ترميم معبد دندرة بقنا.. قصة تفوق المصريين على الأجانب في 5 أعوام

يعد معبد دندرة من المعابد المصرية القديمة المميزة بزخارفه وألوانه البديعة، التي جذبت أنظار الآلاف حول العالم، ومنهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة «تسلا» ومالك «تويتر».

علق «ماسك» على فيديو عن معبد دندرة قائلا: «مصر القديمة كانت متوهجة»، ما اعتبره البعض دعاية كبيرة للحضارة الفرعونية بشكل عام ومعبد دندرة بشكل خاص.

أسرار ترميم معبد دندرة

كشف الدكتور جمال محجوب، أستاذ الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم وصاحب التركيبة الكيميائية لترميم المعبد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل أسرار عن ترميم معبد دندرة، وذلك خلال النقاط التالية.

1- المعبد يرجع للعصرين اليوناني والروماني تكريما للإله حتحور إله الحب والطرب عند القدماء المصريين.

2- معبد دندرة حالة إبداعية فريدة بما يحوي على زخارف ونقوش دينية.

3- سقف المعبد كان يحتوي على «زودياك»، وجرى قطعه أثناء الحملة الفرنسية وإرساله لمتحف اللوفر.

4- «زودياك» هي كلمة يونانية تعني مجموعة الحيوانات، وتعبر عن مناظر من الأبراج السماوية الموجودة.

ترميم معبد دندرة في 5 أعوام

5- نجحنا في إزالة «السناج» بمعبد دندرة من 2005 إلى 2010 من خلال تركيبة كيميائية.

6- إحدى الشركات الأجنبية أجرت دراسة وأوضحت أنه لا يمكن التخلص من هذا السناج، وبالرغم من ذلك نجحنا في النهاية.

7- المواد التي استخدمت لإزالة السناج كانت مستوردة مرتفعة الثمن، ولكن بعد ذلك استخدمت مواد مصرية.

8- تكلفة تجديد المعبد وصلت إلى 30 ألف جنيه خلال 5 سنوات.