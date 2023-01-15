بدء تسجيل حجز 2291 وحدة سكنية بـ«الإسكان المتميز» و«قطامية جاردنز»

فتح بنك التعمير والإسكان، اليوم، باب الحجز على وحدات الإسكان كاملة التشطيب بموقعه الإلكتروني، في مشروعي «الإسكان المتميز» ذي الطابع الساحلي، و«قطامية جاردنز».

كانت وزارة الإسكان طرحت حصتها بهذا المشروع الذي نفذته إحدى شركات القطاع الخاص، ويستمر التسجيل حتى الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات «الإسكان المتميز» من غدٍ الاثنين من العاشرة صباحًا وحتى الـ11:59 مساء، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يبدأ حجز وحدات «قطامية جاردنز» من الـ10 صباح يوم الأربعاء المقبل، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online.

حجز شقق سكنية في بنك التعمير

وقال مصدر في بنك التعمير والإسكان، إن وزارة الإسكان أعلنت طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 أمتار مربعة، بـ4 مدن جديدة «رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة»، إلى جانب طرح 500 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز».

مقدم حجز الشقق

وكشف المصدر المصرفي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ مبلغ جدية الحجز بالنسبة لوحدات «الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي»، 60 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات «قطامية جاردنز»، 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20% إضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأضاف المصدر، أنّه يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% «باقي ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.