اعترافات المتهم بقتل زميله في أكتوبر: «ضربته علشان يوطي صوت الأغاني»

خضع المتهم بقتل زميله بسبب تشغيل الأغاني، في أكتوبر لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة وسط وجود حراسة مشددة حيث اعترف المتهم قائلا: «بطلب منه أكتر من مرة يوقف الأغاني لأن صوت الصب عالي وهو رافض ولما اتكلمت معاه بالأدب بدأ يتعصب ويغلط ويعلي الصوت أكتر روحت جايب السكينة من المطبخ وضربته بيها».. وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وإرسالها للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل وكواليس الواقعة إلى وصول بلاغ من مستشفى أكتوبر بوصول «محمد . ص» 22 سنة مصاب بطعنة نافذة بالجانب الأيسر ولقي مصرعه خلال إسعافه.

صمم علي تشغيل الاغاني فقام بقتله

بالفحص والتحريات تبين أن وراء الواقعة عامل قمامة يدعى «سليمان . م » 44 سنة مستأجر شقة في الحي السادس قام بقتل زميله يدعى «محمد . ص» 22 سنة بسبب تشغيل الأغاني أثناء حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لاعتراض المتهم على تشغيل أغان بصوت عال بواسطة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

أما عن العقوبة المتوقعة للمتهم عقب المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص بالآتي: يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.