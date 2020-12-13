ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 177 ألف جنيه إلى الإمارات

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مبالغ مالية بصحبة راكب مسافر على طائرة الخطوط الإماراتية المتجة إلى دبي، وذلك قبل ساعات قليلة من صباح اليوم الأحد.

وعثر بحوزة الراكب خلال وضع أمتعته على جهاز كشف الحقائب، على مبالغ مالية، أثناء دخوله صالة المطار، اشتبهت الخدمة المعنية في وجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائب الراكب وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشيها عثر بداخلها على مبلغ مالى قدرة 177 ألف جنيه مصري، وأمر اللواء حسين منيع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصر للطیران تسير 42 رحلة جوية لمختلف دول العالم اليوم

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران على مدار اليوم الأحد 42 رحلة جويه إلى كل من "بيروت، الرياض، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، ميلانو، دبي، أبوظبي، امستردام، روما، نيويورك، فرانكفورت، اسطنبول، عمان، جدة، الشارقة، أديس أبابا، الخرطوم، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي"، و5 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4100 راكب.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".