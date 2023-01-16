درجات الحرارة اليوم على محافظات الجمهورية.. عدم استقرار في الأحوال الجوية

أعلن خبراء الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسجل 18 درجة على القاهرة والوجه البحري، و17 على السواحل الشمالية و21 درجة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم على شمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تكثر السحب المنخفضة والعالية الممطرة على تلك المناطق يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-1-2023 على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- راس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسي علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15.

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10