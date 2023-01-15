ما المواد المتبقية في جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023؟

انطلقت أمس، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية، وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن»، المواد المتبقية في جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023، بالنسبة لمدارس محافظتي القاهرة والجيزة، التي كثفت استعداداتها الخاصة بعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالقاهرة

ويأتي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالقاهرة، بحسب ما أعلنته المديرية وعممته على جميع الإدارات التعليمية:

- غداً الاثنين 16 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 18 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

- يوم السبت 21 يناير امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الاثنين 23 يناير امتحان الرياضيات والأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالجيزة

- يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم السبت الموافق 21 يناير امتحان التاريخ والأحياء.

- يوم الاثنين الموافق 23 يناير امتحان الرياضيات والفلسفة.

- يوم الأربعاء الموافق 25 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

تعليمات مشددة بشأن الامتحانات

وفي سياق متصل، شددت المديريات التعليمية، على جميع المدارس، بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم، لعقد الامتحانات، إذ أكد ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أثناء تفقده اللجان الامتحانية، على حسن سير الامتحانات من حيث عدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة وأن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وشاملا لأجزاء المنهج.

وأضاف أنه جرى تجهيز جميع اللجان الامتحاينة بكل الاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات إلكترونيًا، لافتاً إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل، وحل المشكلات على الفور حال حدوثها، مشدداً على مديري الإدارات التعليمية وموجهي المواد والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات.

إجراءات ضد 4 طلاب لحيازتهم الهاتف المحمول داخل اللجان

من جانبه، شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول، لافتاً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد 4 طلاب لحيازتهم تليفونات محمولة داخل اللجان.