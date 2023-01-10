محافظ القليوبية: المواطن هدفنا الرئيسي.. ونعمل من أجل خدمته

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على العمل من أجل خدمة المواطن، والسعي نحو تحسين الخدمات كافة المقدمة له، كونه هو الهدف الرئيسي الذي يعملون من أجله، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يجريها المحافظ في مختلف المدن والأحياء لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية، لتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي، للقادم من القاهرة اتجاه بنها آخر الفيلات، ومتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة.

أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي الجديدة ببنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي الجديدة من القاهرة اتجاه بنها آخر الفيلات، والتي يُشرف على إنشائها الهيئة العامة للطرق؛ إذ جرى الانتهاء من عمل 100 متر بلدورات على جانب الطريق، و300 متر نيوجيرسي على امتداده، والانتهاء من الرصف بالطبقة السطحية والنهائية بطول 400 متر، بإجمالي مسطح للأسفلت 3000 متر على طبقتين بسمك 11 سم.

زراعة أشجار علي جانبي الطريق لإضفاء مظهر جمالي علي المنطقة

ووجه «الهجان» بضرورة زراعة أشجار على جانبي الطريق، لإضفاء مظهر جمالي على المنطقة، ولتتناسب مع الأعمال.

ثم استكمل المحافظ جولته بالتوجه إلي حي غرب شبرا الخيمه لمتابعة مستجدات أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي؛ إذ جرى الإنتهاء من دهان بلدورات الأرصفة، وزراعة الشجيرات الموحدة بالجُزُر الوسطى للطريق، والانتهاء من دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من جاهزيتها، وجارٍ الإنتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالأشارات الدالة لحارات السير.

كما أنه جارٍ الانتهاء من دهان المباني المُتبقية بمحيط القصر، لتتواكب مع أعمال التطوير التي أُقيمت بالقصر.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة إنهاء الدهانات كافة للأبراج السكنية بمحيط قصر محمد علي، ومتابعة الحديقة أمام القصر والاهتمام بري جميع الأشجار وتقليم النخل.