إصابة شخصين في انقلاب سيارة أجرة غرب بئر العبد بشمال سيناء

أصيب شخصان نتيجة انقلاب سيارة أجرة بمنطقة بالوظة غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل شخصين مصابين بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة أجرة على منحنى بالوظة بالطريق الدولي العام غرب مدينة بئر العبد، إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى بئر العبد النموذجي.

السرعة الزائدة على المنحنيات وراء الحادث

وأضاف المصدر، أنه لليوم الثاني على التوالي يتم فيه نقل مصابين نتيجة حوادث الطرق، إلى مستشفى بئر العبد، وذلك بسبب السرعة الزائدة من السائقين على المنحنيات الخطرة بتلك المناطق.

وأشار مصدر طبي بمستشفى بئر العبد في بيان، إلى أنه وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ مصابين نتيجة انقلاب سيارة، وتم تقديم الرعاية الطبية والكشف الأشاعي عليهما، وجار عمل اللازم من الإجراءات الطبية.

أسماء المصابين في الحادث

ولفت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة كل من هاني أحمد مصباح 37 عاما وأصيب بكدمات متفرقه بالجسم، ووليد أحمد مصباح 31 عاما وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تقلت بلاغا بأنقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي العام، وتم على إثر ذلك معاينة المنطقة، بعد نقل المصابين إلى المستشفى، وتم عمل المحضر الرسمي لمعرفة الأسباب الحقيقية لانقلاب السيارة بعد سؤال الركاب وشهود العيان.