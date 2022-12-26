جهاز «حدائق أكتوبر» يكشف عن 5 محاور جديدة لمواجهة مياه الأمطار (صور)

كشف جهاز تنمية حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن مواجهة سقوط الأمطار، أمس، بعدد من المحاور والخطط، لمنع تكدس المياه، وتيسير حركة المرور، ومنها المحور الأولي من الخطة لمواجهة هطول الأمطار، التي شملت تنفيذ 178 بالوعة أمطار العام الماضي، فضلا عن تنفيذ 100 بلاعة مطر إضافية، استعدادا لبدء الموسم الشتاء الحالي بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين، والأماكن التي تم رصد تجمعات الأمطار بها، وشملت طريق النايل سات طريق أحمد زويل، ومحور الشركات والأحياء السكنية وطريق كليوباترا وطريق الحي الإيطالي ومناطق ابني بيتك مدخل المقابر، بخلاف بالوعات المطر الموجودة بكل مشروع.

وأكد رئيس الجهاز في تصريحات له اليوم، أن المحور الثاني من الخطة لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة، شملت تطهير شبكة انحدار مياه الصرف الصحي، ومجمعات الخطوط، خاصة الخطوط الرئيسية للأحياء والمشروعات، والخطوط قبل الدخول على محطات الرفع، وبالوعات المطر بصفة دورية.

نشر نقاط ارتكاز رئيسية من مجموعات العمل وعددها 8 فرق للصيانة

وأضاف رئيس الجهاز، أن المحور الثالث وهي نشر نقاط ارتكاز رئيسية من مجموعات العمل، وعددها 8 فرق للصيانة، في مناطق شارع أحمد زويل وشارع النايل سات، وطريق الحي الإيطالي، وطريق كليوباترا الطريق بين ابني بيتك 5 وابني بيتك 7، حيث تقوم كل مجموعة بتغطية منطقة طولية، مع الأخذ في الاعتبار، مرونة أماكن التمركز، وإمكانية تعديلها طبقا للظروف الميدانية وذلك بخلاف الفرق السيارة و فرق صيانة تجوب المناطق المختلفة وتتفاعل مع أي بلاغات.

رئيس الجهاز: تأمين كل نقاط الارتكاز بسيارات الشفط وسيارتي بيك أب مجهزة

وأوضح أن المحور الرابع الذي يتم تنفيذه، هو تأمين كل نقاط الارتكاز بالمعدات الآتية: سيارة شفاط- لودر حسب الحاجة- سيارتي بيك أب مجهزة، مضيفا أن مجموعة العمل بكل نقطة تمركز ستقوم بتمشيط المحاور بصفة مستمرة، والتوجه إلى البلاغات بشكل فوري، والعودة بعد انتهاء التعامل، وذلك من خلال غرفة العمليات.

وقال رئيس الجهاز: تم أيضا توفير مجموعات عمل داخل القطاعات المختلفة بالمدينة، وتم تجهيز كل مجموعة بعدد 4 سيارات بيك آب مجهزة، بجانب التنسيق مع وحدة الحماية المدنية بصفة مستمرة، بخصوص الدعم المتبادل بالاتصال الدائم، والتنسيق أيضا مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة، وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتلافى أي تكدسات مرورية.

غرف عمليات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا

وأشار رئيس الجهاز، إلي أن المحور الاخير هو غرفة العمليات بالجهاز الذي يتلقي أي شكاوى من المواطنين في حال وجود تجمعات المياة الأمطار والعمل على حلها.