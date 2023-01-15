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البابا تواضروس: المداومة على الصلاة يوميا تجعل المنزل مقدسا

كتب:

منى السعيد
02:22 م | الأحد 15 يناير 2023
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

عرضت قناة CTV القبطية مقطع فيديو قصير لبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعنوان «القواعد الذهبية للأسرة المسيحية».

تحدث البابا تواضروس خلال المقطع عن البيت الصالح والمسيحي، هو الذي يقوم على الصلاة صباحًا ومساءً، مؤكدًا أنّ المدة لا تهم، فيمكن المداومة على الصلوات لدقائق معدودة يوميًا، فما يهم هو الاستمرارية والمداومة.

وأضاف أنّ المنزل الذي ترتفع فيه الصلوات لله هو صمام الأمان للأسرة السعيدة، مطالبًا الأقباط بوجود صلوات وقراءات يومية؛ ليكون «جو البيت مقدس».

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بقلم منى السعيد