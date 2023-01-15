محافظ الجيزة يكرم 30 عاملا بالخدمات المعاونة لتميزهم في العمل

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 30 عاملا وعاملة بالخدمات المعاونة والفنين والسائقين المتميزين بالجهاز التنفيذي بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل وإدارات ديوان عام المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ومديرية الموارد المائية والري وإهدائهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا وعرفانا بدورهم وتميزهم في عملهم.

مساعدة كل قيادي على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة أن التكريم لكل يد عاملة تقديرا للدور البارز الذي يقوم به العمال مع التأكيد أن نجاح منظومة العمل ليس فرديا، مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية، مثمنا دور العمال الداعم والذي لا ينكره أحد ليس في المجال الخدمي فقط، ولكن أيضا في مساعدة كل قيادي على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ والدفع بإنجازات العمل.

الشكر لكل عامل يجتهد لأداء عمله بأي من مواقع العمل بالمحافظة

ووجه محافظ الجيزة الشكر لكل عامل يجتهد لأداء عمله بأي من مواقع العمل بالمحافظة مؤكداً علي قيمه العمل وأهميته و أن كافه قيادات الدولة تعمل ليل نهار لتحقيق التنمية من اجل هدف واحد وهو رفعه الوطن.

وعبر محافظ الجيزة عن سعادته بتكريم العمال المتميزين مشيرا إلى أنه يجب علينا جميعا أن نؤدي عملنا على أكمل وجه وكل فرد منا في موقعه مسئول وسوف نحاسب عليه أمام الله.

الاستمرار في التميز

وحث اللواء أحمد راشد العمال المكرمين على الاستمرار في التميز وزيادة قدراتهم ومهارتهم في العمل وإرشاد زملائهم وأبنائهم فى مختلف أجهزة المحافظة للحذو مثلهم.