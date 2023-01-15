«الداخلية» تضبط 1279 قضية تموينية بينها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1279 قضية تموينية.

5 قضايا حجب أرز شعير

وجرى ضبط 3 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (4,350 طن أرز أبيض عيني) و25 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، بمضبوطات بلغت (6,547 طن أرز أبيض عيني)، و5 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت (36,340 طن أرز شعير عيني)، و71 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (503, 189 طن أرز شعير مستندي)

كما تمّ ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (15.060 طن فول مجروش – ملح طعام – طحينة – 876 لتر خل طعام) تمّ تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط أيضًا المدير المسئول عن محل لتجارة الهواتف المحمولة دون ترخيص، بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1027 قطعة هاتف محمول، مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 41 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6318 عبوة سجائر.