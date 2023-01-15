إصابة شخصين في انقلاب سيارتين بمنطقة الرماية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي أمام نيو جيزة اتجاه الرماية، دائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم احمد السوريكي.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة محملة بشكائر جبس زراعي، قيادة خالد حسن 56 سنة سائق، وبرفقته نجله خالد 29 سنة تباع، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسيارة نقل بصندوق مغلق محملة بملابس جاهزة قيادة بهاء جمال سائق.

وتبين أنه خلال قدوم السيارة الأولى من شارع نيو جيزة بسرعة زائدة إلى الطريق الصحراوي اصطدمت بالسيارة الثانية، ما أدى لانقلاب السيارتين وعبور الأولى الجزيرة الوسطى في الاتجاه المقابل، ما أدى لإصابه قائد السيارة الأولى ونجله، وسقوط الحمولة وحدوث تلفيات بالسيارتين، ونتج عن ذلك حدوث عائق جزئى بالطريق، وجرى غلق حارتين من أربعة بالطريق الصحراوى اتجاه اسكندرية.

كما جرى التحفظ على السيارتين وقائديهما، وبمواجهه الأول أقر بارتكابه الحادث دون قصد، ورفع آثار الحادث تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.