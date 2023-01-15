حبس سائق «توك توك» بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية بحبس سائق «توك توك» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار وبيع الهيروين على نشاط واسع بدائرة المركز خلال الفترة الماضية.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض على «س.م» في العقد الثالث من العمر، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه بدائرة المركز.

التحريات: المتهم يروج للهيروين باستخدام «توك توك»

وأشارت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن المتهم عمل على مدار الفترة الماضية في تجارة ونقل المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، على نطاق واسع.

ورصد ضباط مكافحة المخدرات المتهم خلال توزيعه للمواد المخدرة على بعض المدمنين، وبتكثيف التحريات أمكنت مأمورية في ضبطه وبحوزته كيلو من جوهر الهيروين.

ضبط 3 تجار بحوزتهم هيروين وشابو بـ3 ملايين جنيه

وتمكنت مأمورية مكبرة قبل يومين من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمركز القنطرة غرب، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 كيلو جرامات من مخدري الحشيش والشابو.

وألقت مكافحة المخدرات القبض على المتهمين خلال استقلالهم دراجة نارية في دائرة قسم ثان وبحوزتهم 2.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، ونصف كيلو من مخدر الشابو، قُدرت قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه.