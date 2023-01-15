الإعلامي رامي رضوان يحيي ذكرى سمير غانم: «إنسان فريد من نوعه فنيا»

حرص الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، على شاشة قناة «dmc»، وزوج الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء ذكرى عيد ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم والد زوجته.

رامي رضوان يحيي ذكرى عيد ميلاد سمير غانم

ونشر رامي رضوان صورة رفقة سمير غانم، والفنان حسن الرداد، وعلق عليها: «زي النهاردة كان ميلاد الأسطورة، إنسان فريد من نوعه فنيا وإنسانيا، لم أرى مثله شخص يحب الخير للجميع، ولا يذكر أحد إلا بكل خير ولم أرى مثله في الكوميديا والإبداع في الإرتجال».

وأضاف رامي رضوان: «كل عام وحضرتك عايش في حياتنا كل يوم بإفيهاتك، وأعمالك وروحك المبهجة وسيرتك العطرة يا رب تكون متهني في الجنة حضرتك وأغلى دلال بإذن الله كنت محظوظ بمعاشرتكم.. ويا رب نجتمع في الجنة سمير غانم».