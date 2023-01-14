«شتّوا في أسوان».. طبيعة خلابة ومناطق سياحية وترفيهية تجذب المصريين والأجانب

لفصل الشتاء فى أسوان طعم ولون مختلف عن كافة محافظات مصر، ففيه تعتدل درجة الحرارة ويستمتع الزوار بالشمس الساطعة والهواء النقى، مع طبيعة خلابة ومناظر أبدعها الخالق فى صورة جزر نيلية تبهر الزوار، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وإضافة للطبيعة المدهشة فى أسوان، توجد أماكن سياحية عديدة تميزها عن غيرها من البلدان، منها النوبة والمعابد الأثرية والنيل، ومن أبرز تلك الأماكن الجزر النيلية، ومنها جزيرة هيسا.

«جريزة هيسا فيها هدوء تام وكمان راحة نفسية جميلة وناسها طيبين والمعاملة بتاعتهم جميلة» بهذه الكلمات وصف «أحمد عبدالحميد» الجمال الذى تتمتع به الجزيرة، مشيراً إلى أنها تقع بين خزان أسوان والسد العالى، كما أن الجزيرة قريبة من معبد فيلة، ومن الأماكن التى وثقها بعدسة كاميرته أيضاً مرسى مطروح والفيوم والإسكندرية.

جزيرة هيسا وشارع الشواربي وكافيه إبليس تبهر الزوار من مختلف الجنسيات

شارع الشواربى يُعد من أكبر الأسواق التجارية والسياحية فى أسوان، يضم العديد من المحال التجارية والأثرية، ويطلق عليه أيضاً شارع «البازار» نظراً لاحتوائه على العديد من التحف الفنية ذات الطابع الأسوانى: «الشارع ده من الأماكن اللى أى حد بيزور أسوان لازم يروحه علشان فيه كتير من التحف الفنية والنوبية وكمان الملابس النوبية، ولو حد عاوز يرسم حنة».

كافيه «جراند» من أفخم الأماكن التى توجد فى أسوان، يوجد بالقرب من محطة أسوان، ويتميز بالكثير من أشكال الإضاءة والتحف الفنية، وكذلك أسعاره مناسبة: «جراند ده بيكون مناسب فى الاحتفالات، وخاصة لطلاب الجامعات، وناس أسوان كلها بتحب تروحه».

كافيه «إبليس» يبهر الجميع بجماله

كافيه «إبليس» الذى يبهر الجميع بجماله يوجد بالقرب من محطة أسوان ويطل على البحر وتوجد به مجالس عربية. هدوء وراحة نفسية تامة يميزان كافيه «إبليس»، الأمر الذى يجعل كل من يزوره يخطط للعودة مرة أخرى إلى أسوان للاستمتاع بأجوائه، خاصة فى فصل الصيف، وهو ما يسرى على كافة الاحتفالات، خاصة أعياد الميلاد: «إحنا بنروح كافيه إبليس ده عشان من الأماكن الجميلة فى أسوان وبيكون مريح جداً وأسعاره مناسبة وبيطل على البحر»، بحسب ما رواه «مؤمن محمد» أحد أهالى أسوان فى حديثه لـ«الوطن».