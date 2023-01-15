«عين شمس» تكرم أسرة أول عملية زراعة رئة: تقديرا لجهودهم وترسيخا للعطاء

في تقليد لم يغب عن جامعة عين شمس، حرص الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على تكريم أسرة سحر ربيع، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط، من متبرعين أحياء، التي توفيت الأسبوع الماضي، نتيجة رفض جسم المريضة للرئة، رغم من تلقيها أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

رعاية طبية للأسرة مدى الحياة

لتكريم الأسرة، معاني كثيرة كشف عنها الدكتور محمود المتيني، أولها تقدير جهود الأسرة خلال الفترة الأخيرة، وأشقاء سحر الذين تبرعوا لها بفص من رئة كل واحد منهم، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للأسرة: «نتكفل برعاية الأسرة طبيا مدى الحياة».

خلال كلمته في التكريم، وجه نصائح مهمة لفريق زراعة الرئة، أهمها ضرورة المضي على قدم وساق في التدريب المكثف على زراعة الأعضاء، وعدم اليأس، واستمرار دورهم المهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة، بمسشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، فسر لـ«الوطن»، تكريم الجامعة اليوم لأسرة سحر ربيع، قائلاً: «الجامعة حريصة على تعظيم القاعدة الإنسانية التي وضعتها الأسرة في أشقاء سحر ربيع، وترسيخ مبادىء العطاء والإنسانية وهدفنا من التكريم هو تعظيم المشاعر الإنسانية التي وجدناها من أسرة سحر».

لم يتوقف برنامج زراعة الرئة عن تقديم خدماته الصحية للمواطنين، فيؤكد الدكتور أحمد مصطفى، أنه يجر العمل حالياً على الاستعداد لزراعة حالات جديدة، عقب الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية وجود المتعبرين: «منتظرين قانون زراعة الأعضاء يطلع للنور من حديثي الوفاة».

دائماً ما تواجه البداية صعوبات ومعوقات، وهو ما أكده مدير برنامج زراعة الرئة، قائلاً: «قابلت الدكتور مجدي يعقوب والبروفسير الياباني الذي شارك في إجراء العملية معنا وأكدوا أن أي برنامج في بدايته من الطبيعي أن يواجه صعوبات شتى، خاصة في موضوع كبير مثل زراعة الرئة».

كامل: تكريم يدعو للفخر

وصف كامل ربيع، شقيق سحر، الذي تبرع لها بفص من رئه، تكريم الجامعة له ولأسرته اليوم، قائلاً: «حاجة تدعو للفخر ولم نتوقع من البداية إنه هيجي يوم وتعمل العملية ونؤمن بقضاء الله وقدره».

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن الجامعة ممثلة في رئيسها مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والفريق الطبي الذي أجرى العملية لسحر، قدم جهوداً محمودة منذ بداية دخول سحر للمستشفى.