تعليم السويس: 97% من طلاب الصف الثاني الثانوي تمكنوا من الامتحان الإلكتروني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أن نسبة الحضور في امتحانات الصف الثاني الثانوي في يومها الأول سجلت نسبة حضور 100%، وكان عدد المتقدمين للامتحان 3646 طلاب، وتمكن من الامتحان الإلكتروني عدد 3531 بنسبة مئوية 97%.

وأوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية بالفترة الأولى، والتي بدأت في التاسعة صباحا لمدة ثلاث ساعات، كما أدى امتحان اللغة الفرنسية بالفترة الثانية، وكان عدد المتقدمين للامتحان 3646 طالبا، وتمكن من الامتحان الإلكتروني عدد3531 بنسبة مئوية 97%.

وكيل الوزارة يتفقد اللجان

وأجرى وكيل الوزارة بالسويس جولة تفقد خلالها امتحان اللغة العربية، للفصل الدراسي الأول واطمأن على تمكن الطلاب من الدخول على منظومة التابلت وتوفير الدعم الفني من خلال مسؤولي التطوير لجميع الطلاب لتذليل أي عقبات تحول دون أداء الامتحان بيسر وسهولة.

وخلال حديثه مع الطلاب، اطمأن على توفير الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحان ودخول الطالبات على المنظومة، وجودة طباعة ورقة الأسئلة المقالية بنسبة 15% من الامتحان للمنتظمين والامتحانات الورقية لطلاب المنازل، ونصح الطلاب بالتروي وعدم التوتر والمراجعة الجيدة وتمنى لهن التوفيق والنجاح.