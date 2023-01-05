«تعليم السويس»: نجاح مبادرة المراجعة المجانية لطلاب المرحلة الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، نجاح تجربتها في المراجعة المجانية لطلاب المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني، التي أقيمت بمركز النيل للإعلام بمحافظة السويس، وذلك لمادة اللغة العربية.

كان مركز النيل للإعلام قد شهد فعاليات المبادرة التي تستهدف مراجعة نهائية مجانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية صف أول وثاني ثانوي، التي أشرف عليها ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

مراجعة نهائية مجانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

وقال ياسر عمارة لـ«الوطن»، إن فعاليات المبادرة استمرت على مدار يومين وشهدت حضورا كثيفا للطلاب والطالبات بالمرحلة للثانوية الصفين الأول والثاني، حيث استهدفت جميع نوعيات التعليم الرسمي واللغات والخاص بالمحافظة.

وأوضح «عمارة» أن فعاليات المبادرة حققت نجاحا منقطع النظير في مادة اللغة العربية بحضور خبير اللغة العربية محمد الكردي.

ومن جانبهم أكد عدد من الطلاب الحضور عن سعادتهم بتحصيل كافة جوانب وفروع مادة اللغة العربية، وتحديدا النحو في قرابة الساعتين لكل صف من صفوف النقل بالثانوية العامة.