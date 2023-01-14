«طاقة النواب»: كشف الغاز الطبيعي الجديد بشرق دمنهور إضافة قوية للاقتصاد

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز تتوالى مع كثافة مشروعات التنقيب بكل أرجاء مصر، مشيرا إلى أن أي اكتشافات تتم على الأراضي المصرية تعتبر إضافة جديدة للاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.

اكتشافات الغاز تزيد حجم الصادرات وجلب الدولار

وأضاف «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن الاكتشافات الجديدة للغاز التي ظهرت وفتحت باب الخير، ومنها حقل نرجس بشمال المتوسط وبئر شرق دمنهور، ومن قبلها حقل ظهر، تزيد من كميات الإنتاج للغاز وتساعد على زيادة صادرات الغاز بكميات أكبر للخارج والاستفادة من ارتفاعات الأسعار العالمية وجلب عملات صعبة للدولة خاصة الدولار، لتحقيق نمو أكبر لقطاع الطاقة في ظل التوجه المصري لتكون مصر مركز إقليمي للطاقة.

المساعدة على استمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة يساعد مصر في تحقيقها الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر، ويساهم في تعويض الآبار التي يقل الإنتاج منها مع الوقت، كما يعتبر إضافة كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتصنيف مصر عالميا، خاصة مع ظهور اكتشاف حقل نرجس بشمال المتوسط وتوالي الاكتشافات التي تزيد من قدرة الدولة على تصدير الغاز وتطبيق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، كما أنه سيكون عاملا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للعمل بشكل أكبر في مصر، ما يزيد من كميات الإنتاج مستقبلا بشكل أكبر.

بدء المعالجة الذكية لمياه حفر الآبار

وأشاد النائب ببدء تطبيق المعالجات الذكية الشركات لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس، التي بدأت بالتشغيل التجريبي لإحدى الشركات في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات.

وأشار إلى أن محطات المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة، ومصممة لتحقيق أقصي قدر من الكفاءة ولضمان أعلى معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقا لموقع المحطة، والتي لا تحتاج إلى إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية.