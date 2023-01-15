دبلوماسي سابق لقناة الحياة: 258 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات الصين بالوطن العربي راسخة، وحجم التبادل الاقتصادي بأفريقيا يصل لنحو 258 مليار دولار مقارنة بـ63 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ وزير الخارجية الصيني سيؤكد على التزام بلاده بقواعد التعاون القائمة على المنفعة المتبادلة والمصير المشترك، وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الشاملة.

وتابع الدبلوماسي السابق، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والوطن العربي بلغ 330 مليار دولار، وفي أول 6 أشهر من عام 2022 بلغ 200 مليار دولار، أي أنه قد يصل إلى 400 مليار دولار طوال العام.