رئيس حماية المستهلك السابق لقناة الحياة: أوروبا تعاني من نقص في بعض السلع

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن أوروبا تعاني من نقص في بعض السلع الأساسية وعدم إتاحتها للمواطنين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «في أوروبا، توجد بعض السلع ليست متوفرة للمواطنين، ناس قادرة ومعاها فلوس مش بتلحق تشتري».

وتابع: «هناك بعض السلع غير الضرورية التي يمكننا الاستغناء عنها مرحليا، يجب أن نبدأ بأنفسنا من حيث ترشيد الاستهلاك، الترفيه جميل، لكن في وقته لما يبقى معايا فلوس زيادة».